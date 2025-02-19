Ценовой сговор в Бухаре: 47 газовых заправок уличены в завышении цен

Вот только наказание заправок вряд ли компенсирует убытки обычных автовладельцев, которые были вынуждены платить больше за топливо. И остается открытым вопрос: а не оказался ли штраф ниже той суммы, которую заправки успели заработать на завышенных ценах? Ведь если их выгода превышает наказание, то подобные ценовые махинации могут повторяться снова и снова.