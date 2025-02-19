Ценовой сговор в Бухаре: 47 газовых заправок уличены в завышении цен

Как выросли цены?
Мониторинг показал, что до 6 декабря 2024 года цена за 1 м³ сжатого газа на этих заправках составляла от 3 850 до 3 950 сумов. Однако уже с 7 по 9 декабря стоимость резко выросла до 4 150 сумов, что означает скачок на 8%.
При этом в комитете отметили, что наценка не была вызвана объективными экономическими причинами, такими как рост закупочных цен, дополнительные расходы или внешние факторы. Цена повышалась одновременно или поэтапно в период с 5 по 13 декабря, что подтверждает факт согласованных действий между заправками.
Что грозит нарушителям?
За выявленные нарушения на владельцев АГЗС были наложены финансовые штрафы, а также выданы обязательные предписания по устранению нарушений и предотвращению подобных случаев в будущем.
Вот только наказание заправок вряд ли компенсирует убытки обычных автовладельцев, которые были вынуждены платить больше за топливо. И остается открытым вопрос: а не оказался ли штраф ниже той суммы, которую заправки успели заработать на завышенных ценах? Ведь если их выгода превышает наказание, то подобные ценовые махинации могут повторяться снова и снова.
Будут ли предприниматели нести реальную ответственность за такие действия или же это останется просто «налогом за жадность» — покажет время.