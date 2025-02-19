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Ценовой сговор в Бухаре: 47 газовых заправок уличены в завышении цен

Vaib.uz (Узбекистан. 19 февраля). Комитет по защите прав потребителей в Бухарской области выявил интересную, но, к сожалению, совсем не редкую историю: 47 автозаправочных станций одновременно подняли цены на газ для автомобилей. Очевидно, что речь идет о ценовом сговоре — владельцы заправок решили воспользоваться ситуацией с ограничением работы АГНКС в стране, чтобы заработать больше на водителях.

Источник: Vaib.Uz

Как выросли цены?

Мониторинг показал, что до 6 декабря 2024 года цена за 1 м³ сжатого газа на этих заправках составляла от 3 850 до 3 950 сумов. Однако уже с 7 по 9 декабря стоимость резко выросла до 4 150 сумов, что означает скачок на 8%.

При этом в комитете отметили, что наценка не была вызвана объективными экономическими причинами, такими как рост закупочных цен, дополнительные расходы или внешние факторы. Цена повышалась одновременно или поэтапно в период с 5 по 13 декабря, что подтверждает факт согласованных действий между заправками.

Что грозит нарушителям?

За выявленные нарушения на владельцев АГЗС были наложены финансовые штрафы, а также выданы обязательные предписания по устранению нарушений и предотвращению подобных случаев в будущем.

Вот только наказание заправок вряд ли компенсирует убытки обычных автовладельцев, которые были вынуждены платить больше за топливо. И остается открытым вопрос: а не оказался ли штраф ниже той суммы, которую заправки успели заработать на завышенных ценах? Ведь если их выгода превышает наказание, то подобные ценовые махинации могут повторяться снова и снова.

Будут ли предприниматели нести реальную ответственность за такие действия или же это останется просто «налогом за жадность» — покажет время.

экономика
топливо