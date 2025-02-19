В Свердловской области выберут компании для участия в «Иннопроме» в Ташкенте

В Ташкенте с 28 по 30 апреля пройдет международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Свердловская область готовит свои стенд и делегацию для участия в мероприятии.
Предполагается, что компании, представляющие регион, смогут бесплатно выставить свою продукцию на стенде Среднего Урала, а также войдут в состав деловой делегации. Всего будет отобрано семь компаний. Участники должны быть зарегистрированы в Свердловской области. Также от них требуется предоставить уникальную продукцию, которая не была заявлена на выставке ранее.
— Для участников будут организованы встречи с представителями органов власти Узбекистана и крупных компаний. В текущем году делегация формируется по отраслевому принципу, — заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
По его словам, ряд организаций получит приоритет. В первую очередь, речь идет о компаниях, оказывающих услуги и производящих продукцию для нужд энергетического и нефтегазового комплексов. Подать заявку на участие в «Иннопром. Центральная Азия» можно до 10 марта 2025 года.