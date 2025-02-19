В Свердловской области выберут компании для участия в «Иннопроме» в Ташкенте

Предполагается, что компании, представляющие регион, смогут бесплатно выставить свою продукцию на стенде Среднего Урала, а также войдут в состав деловой делегации. Всего будет отобрано семь компаний. Участники должны быть зарегистрированы в Свердловской области. Также от них требуется предоставить уникальную продукцию, которая не была заявлена на выставке ранее.