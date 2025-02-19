Количество самозанятых на Кубани выросло более чем на треть

В декабре 2024 года в России насчитывалось 12 млн самозанятых. Из них примерно 30% — в возрасте от 26 до 35 лет, 23% — младше 25 лет, а 27% — от 36 до 45 лет. На возрастные категории от 46 до 55 лет и старше 55 лет приходится 12,8% и 6,3% соответственно.