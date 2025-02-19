Татарстанцам назвали наиболее востребованные профессии. Тему подняли в Центре занятости населения республики.
Предварительно, в 2025 году на рынке труда будут востребованы инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических и прикладных наук. Это связано с тем, что одной из актуальных задач является обратный инжиниринг, связанный с разработкой аналогов для импортозамещения различной продукции.
Эта перспектива сохранится на ближайшие пять лет. Рост экономики государства и расходы на гособоронзаказ будут задавать тренды на формирование рынка труда. Работодателями Татарстана опубликованы более 38,7 тысячи вакансий. Свыше трех тысяч татарстанцев зарегистрированы в качестве безработных.
Напомним, Татарстан оказался в тройке самых перспективных для трудоустройства регионов. В республике одни из наиболее выгодных соотношений средних зарплатных предложений к прожиточному минимуму.