Татарстанцам назвали наиболее востребованные профессии

Предварительно, в 2025 году на рынке труда будут востребованы инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических и прикладных наук. Это связано с тем, что одной из актуальных задач является обратный инжиниринг, связанный с разработкой аналогов для импортозамещения различной продукции.