МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси

По итогам марта показатель допустимого роста цен определили на уровне 2,2%, а апреля — 2,7%. В документе говорится, что по итогам мая данный показатель должен быть 3%, июня — 3,3%, июля и августа — 3,4%. Сообщается, что данный показатель по итогам сентября указан на уровне 3,7%. Также по итогам октября показатель допустимого роста цен прописан на уровне 4,1%, ноября — 4,4%, декабря — 5%.