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МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси

МАРТ установил ежемесячный допустимый рост цен в 2025 году в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси. Это следует из постановления № 4 Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении прописаны показатели допустимого роста цен к декабрю 2024 года. Так, по итогам января к декабрю 2024 года указанный показатель определен на уровне 0,7%. Что касается итогов февраля, то называется 1,9%.

По итогам марта показатель допустимого роста цен определили на уровне 2,2%, а апреля — 2,7%. В документе говорится, что по итогам мая данный показатель должен быть 3%, июня — 3,3%, июля и августа — 3,4%. Сообщается, что данный показатель по итогам сентября указан на уровне 3,7%. Также по итогам октября показатель допустимого роста цен прописан на уровне 4,1%, ноября — 4,4%, декабря — 5%.

Ранее Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало про отцовский отпуск 14 дней.

Кроме того, Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.

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