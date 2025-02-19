От кондитерских изделий до консервов: столичные предприятия наращивают производство пищевой продукции

По итогам 2024 года столичные предприятия увеличили выпуск продовольственных товаров. В частности, выросло производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также мясной, рыбной, молочной и другой продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Москва — город с развитой пищевой промышленностью, которая во многом обеспечивает продовольственную безопасность страны. По поручению Сергея Собянина мы оказываем отрасли всестороннее содействие и предоставляем компаниям необходимую поддержку. Так, в минувшем году отметили рост индекса промпроизводства продуктов питания: на 8,1 процента увеличился выпуск мясной продукции, более чем в полтора раза — рыбной, на 6,2 процента — молочной, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 4,2 процента. Отгрузка заказчикам выросла более чем на 20 процентов и превысила 587,5 миллиарда рублей, что подтверждает конкурентоспособность столичных товаров», — отметил Максим Ликсутов.
В минувшем году компании выпустили свыше 57,8 тысячи тонн мясных и более 48,7 тысячи тонн рыбных изделий, около 81,5 миллиона банок овощных консервов, свыше 45 миллионов банок соков, более 18 тысяч тонн сыра, около 262 тысяч тонн муки, примерно 25 тысяч тонн творожных изделий, а также, а также свыше 498 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
«В пищевой промышленности сегодня работает около 320 предприятий, которые обеспечивают жителей столицы и всей страны качественными продуктами. Их популярность постоянно возрастает: в 2024 году столичные компании более чем на 20 процентов увеличили отгрузку мясной и рыбной продукции, в 3,2 раза — масел и жиров, почти на 12 процентов — молочных изделий, более чем в полтора раза — поставку муки, почти на треть — хлебобулочных изделий», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Пищевая отрасль устойчиво развивается благодаря всесторонней поддержке, которую город оказывает производителям. Сегодня компаниям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов. В их числе — льготные инвесткредиты, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, а также специальные статусы.
Так, сегодня пищевая отрасль является лидером по количеству предприятий, имеющих статус промышленного комплекса — его уже получили около 20 компаний. Для них предусмотрен специальный налоговый режим.
Ранее Мэр Москвы рассказал о росте промышленного производства обрабатывающих отраслей столицы на 17,8 процента по сравнению с результатами 2023 года.