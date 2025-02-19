От кондитерских изделий до консервов: столичные предприятия наращивают производство пищевой продукции

«В пищевой промышленности сегодня работает около 320 предприятий, которые обеспечивают жителей столицы и всей страны качественными продуктами. Их популярность постоянно возрастает: в 2024 году столичные компании более чем на 20 процентов увеличили отгрузку мясной и рыбной продукции, в 3,2 раза — масел и жиров, почти на 12 процентов — молочных изделий, более чем в полтора раза — поставку муки, почти на треть — хлебобулочных изделий», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.