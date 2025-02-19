В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв.м жилья

В 2024 году после капитального ремонта в столице ввели 1,081 млн кв.м жилья, или 202 жилых дома. Больше всего отремонтировано во Фрунзенском и Заводском районах Минска — 33 и 32 дома соответственно. Работы по капитальному ремонту не останавливаются — уже начаты строительно-монтажные работы на объектах капитального ремонта 2025 года.