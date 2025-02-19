В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв.м жилья

По словам Александра Раковщика, в Минске капитально отремонтировать планируется больше 1 млн кв.м жилья в 2025 году, что сопоставимо с объемами прошлого года.
В 2024 году после капитального ремонта в столице ввели 1,081 млн кв.м жилья, или 202 жилых дома. Больше всего отремонтировано во Фрунзенском и Заводском районах Минска — 33 и 32 дома соответственно. Работы по капитальному ремонту не останавливаются — уже начаты строительно-монтажные работы на объектах капитального ремонта 2025 года.
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К слову, ежегодно в стране выполняется капремонт на более чем 3,5 млн кв.м жилья, что составляет порядка 3% от всего эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда в Беларуси.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.