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В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв.м жилья

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать более 1 млн кв.м жилья. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Источник: БЕЛТА

По словам Александра Раковщика, в Минске капитально отремонтировать планируется больше 1 млн кв.м жилья в 2025 году, что сопоставимо с объемами прошлого года.

В 2024 году после капитального ремонта в столице ввели 1,081 млн кв.м жилья, или 202 жилых дома. Больше всего отремонтировано во Фрунзенском и Заводском районах Минска — 33 и 32 дома соответственно. Работы по капитальному ремонту не останавливаются — уже начаты строительно-монтажные работы на объектах капитального ремонта 2025 года.

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К слову, ежегодно в стране выполняется капремонт на более чем 3,5 млн кв.м жилья, что составляет порядка 3% от всего эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда в Беларуси.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

недвижимость