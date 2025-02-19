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В Самаре снесут незаконные ларьки у ТЦ «Мико» до конца 2025 года

Власти Самары планируют решить вопрос с ларьками и палатками в Ленинском районе.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

Во вторник, 18 февраля, мэр Самары Иван Носков провел встречу с жителями Ленинского района и обсудил проблемы вопросы. Речь шла и о незаконных ларьках, которые расположены около ТЦ «Мико». Власти собираются снести их до конца 2025 года.

«Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.

Кроме того, мэрия готова вести диалог с предпринимателями, предлагая им легальные торговые места, например, на ярмарках. Продавцам рекомендуют обращаться за помощью в департамент экономического развития и торговли города.

Еще одной проблемой, поднятой на встрече, стал хаотичный поток автомобилей у торгового центра. Власти рассматривают возможность продления бульвара по улице Чернореченской до улицы Клинической для улучшения транспортной ситуации. Проектирование также начнется в этом году.

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