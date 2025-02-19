Самарские власти считают нецелесообразным переход на оплату отопления по факту

Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление. Напомним, что с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство. Сейчас в Самарской области за отопление платят круглый год равными платежами, это так называемая система 1/12. В других регионах ПФО за отопление платят только в течение отопительного периода по системе 1/7.