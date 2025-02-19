Товары из стран СНГ становятся дороже: какие продукты показали наибольший рост цен

Согласно данным Национального банка РК, в январе 2025 года продолжился рост цен оптовых поставок продовольственных товаров, что обусловлено удорожанием товаров производства стран СНГ.
Среди продуктов питания выросли в цене подсолнечное масло, орехи, кофе, специи, сахар и кондитерские изделия, а также хлебобулочные изделия.
Из продуктов, произведенных в странах вне СНГ, подорожали какао и специи. В структуре непродовольственных товаров продолжается рост цен на импортные ткани производства стран СНГ, фармацевтические продукты и автомобили производства стран вне СНГ.
В то же время, по данным финрегулятора, цены казахстанских производителей сельскохозяйственной продукции в январе продолжили снижение. Но в целом цены производителей продтоваров умеренно растут.
Так, по итогам прошлого месяца продолжилось сокращение цен в растениеводстве в основном за счет удешевления пшеницы вследствие высокого урожая зерновых в 2024 году. Вместе с тем отмечается годовое сокращение цен на капусту, морковь, овес и гречиху.
Рост цен производителей в животноводстве остается умеренным. Несмотря на более дешевое кормовое зерно, производственные издержки по содержанию и уходу за скотом по-прежнему оказывают повышательное давление на цены производителей.
Отмечается, что в обрабатывающей промышленности ускорился рост цен производителей продуктов питания. В частности, подорожали растительные масла и жиры на 9,6% год к году, молочные продукты — на 5,3%, мясные полуфабрикаты — на 6,8%, а также мукомольно-крупяные продукты- на 5,3%. Вместе с тем цены производителей готовых кормов для животных продолжили сокращение.
Однако повышение тарифов на электро- и водоснабжение, удорожание услуг по транспортировке и хранению грузов способствуют росту издержек производства в отрасли, что отражается на динамике цен производителей.