Товары из стран СНГ становятся дороже: какие продукты показали наибольший рост цен

Отмечается, что в обрабатывающей промышленности ускорился рост цен производителей продуктов питания. В частности, подорожали растительные масла и жиры на 9,6% год к году, молочные продукты — на 5,3%, мясные полуфабрикаты — на 6,8%, а также мукомольно-крупяные продукты- на 5,3%. Вместе с тем цены производителей готовых кормов для животных продолжили сокращение.