Уральские ученые прогнозируют рост безработицы в России

По ее словам, существует три актуальных фактора, от которых зависит уровень безработицы — ключевая ставка ЦБ, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, а также геополитическая ситуация. Марина Чудиновских отметила, что прогноз Центробанка насчет роста безработицы имеет шансы оправдаться, если не произойдет кардинальных изменений в геополитической обстановке. Что касается других факторов, то в некоторых профессиях человек рискует уступить в конкурентной борьбе машинам.