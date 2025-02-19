Уральские ученые прогнозируют рост безработицы в России

В 2025 году в России прогнозируется рост безработицы. О грядущем увеличении ее уровня на 0,3% до 2,6% говорят данные Центробанка. Доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Марина Чудиновских рассказала о том, чего стоит ожидать от 2025 года работающим гражданам.
По ее словам, существует три актуальных фактора, от которых зависит уровень безработицы — ключевая ставка ЦБ, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, а также геополитическая ситуация. Марина Чудиновских отметила, что прогноз Центробанка насчет роста безработицы имеет шансы оправдаться, если не произойдет кардинальных изменений в геополитической обстановке. Что касается других факторов, то в некоторых профессиях человек рискует уступить в конкурентной борьбе машинам.
— В зоне риска находятся те профессии, которые активно замещаются искусственным интеллектом или средствами автоматизации. Это и представители творческих профессий, и специалисты умственного труда. Например, работники сферы маркетинга, медиа, консалтинга, юристы. Также «под угрозой» некоторые рабочие специальности, особенно где планируется внедрение роботов, — говорит эксперт.
Тем не менее, сохранить рабочее место поможет повышение квалификации, умение пользоваться современным оборудованием. Рост безработицы, прогнозируемый ЦБ РФ, по-прежнему остается в пределах оптимальных показателей — 3−5%. Это своего рода «запас» кадров, который в теории можно привлечь на новый проект.
— Естественный уровень безработицы необходим для развития экономики. В условиях дефицита кадров важно включать в рабочий процесс молодежь, пенсионеров, женщин, которые недавно вышли из отпуска по уходу за ребенком. Для таких категорий работников важно разрабатывать системы адаптации и обучения прямо на предприятии, — добавила Марина Чудиновских.
При этом рост безработицы никак не противоречит кадровому голоду. Предполагается, что оба этих явления будут существовать, но в разных сферах. Так, сохранится спрос на рабочие кадры, представителей транспортной, социальной сфер, а также образования и здравоохранения. Снизится потребность в работниках в отраслях строительства, кредитования, торговли автомобилями.