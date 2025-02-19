В Воронежской области может появиться завод синтетического топлива за 261 млрд

В структуре расходов больше всего средств отводится на закупку и монтаж оборудования — 117,3 млрд руб. Еще 65,2 млрд предусмотрено на строительно-монтажные работы, 5,2 млрд — на мебель и столько же на «прочие затраты». Также 67,5 млрд руб. остаются в качестве оборотных средств.