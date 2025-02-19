На Дальнем Востоке растут темпы жилищного строительства

При этом, по данным ФАНУ «Востокгосплан», 77% объема введенного в макрорегионе жилья приходится на пять регионов: Приморский край — 28%, Республику Саха (Якутия) — 16%, Республику Бурятия, Хабаровский край и Амурскую область — по 11%, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Рост жилищного строительства в ДФО обеспечила динамика ввода жилых помещений в домах, построенных населением (на 10,7%), доля которых в общем объеме сданных жилых помещений в ДФО составила 54%. Объем ввода жилых помещений в многоквартирных домах снизился на 1,7%, — отмечают эксперты «Востокгосплана».
Ввод жилых домов, построенных населением, вырос в большинстве регионов ДФО, за исключением Хабаровского края (на 23% по отношению к 2023 году) и Магаданской области. Увеличение ввода многоквартирного жилья отмечено в шести регионах, в темпах выше, чем по макрорегиону, в том числе на 7,3% — в Хабаровском крае.
Всего в нашем регионе в 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» введено 527,4 тыс. кв. метров жилья, из них 317,4 тыс. кв. метров в многоквартирных домах и более 210 тыс. кв. метров в сфере индивидуального жилищного строительства.
— В прошлом году в крае введено в эксплуатацию 49 многоквартирных домов, 41 из них — в Хабаровске, четыре — в Комсомольске-на-Амуре и один — в Николаевске-на-Амуре. В Вяземском и Хабаровском районах введены три дома блокированной застройки, — сообщили в министерстве строительства Хабаровского края.
Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» завершился в 2024 году. Общий объем финансирования проекта за шесть лет превысил 1 трлн рублей. С 2025 года началась реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который также направлен на улучшение жилищных условий россиян. В Хабаровском крае по нему в текущем году планируется построить 510 тыс. кв. метров жилья.