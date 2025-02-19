На Дальнем Востоке растут темпы жилищного строительства

Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда» завершился в 2024 году. Общий объем финансирования проекта за шесть лет превысил 1 трлн рублей. С 2025 года началась реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который также направлен на улучшение жилищных условий россиян. В Хабаровском крае по нему в текущем году планируется построить 510 тыс. кв. метров жилья.