Сбер предупредил клиентов о снижении ставок по депозитам

Отмечается, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты. При этом клиенты смогут зафиксировать свою доходность до понижения ставок. Так, до 22 февраля максимальные ставки доступны по вкладу «Лучший%» — до 23% годовых с Новым СберПремьер на сроки 3−6 месяцев на «новые деньги». Таким образом, предупреждение Сбербанка вкладчиков о своих планах по снижению ставок по депозитам позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент.