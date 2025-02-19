В Омской области возвели огромный частный дом высотой в четыре этажа

Как оказалось, в регионе опять побит годовой рекорд по темпам жилищного строительства.
Так, за прошлый год омичи завершили строительство 3 951 жилого дома общей площадью свыше 460 тысяч кв. м, что в 1,3 раза больше, чем в 2023-м.
В Омске построено 40% от этого количества, остальные — в районах области.
При этом, как отметили в региональном Росреестре, самым большим в минувшем году стал частный четырехэтажный дом в Усть-Заостровке, один из этажей которого — подземный. Строение имеет огромную, по мнению автора, площадь в 1 404 кв. м.
При этом средняя площадь дома из зарегистрированных в 2024 году составляет 116,8 «квадрата».
Больше всего домов построено в Омском районе — 1 787, в Азовском — 86, Тарском — 65, Калачинском — 54, в Любинском и Таврическом — 45 и 41.