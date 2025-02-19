Из Краснодара в Турцию начнет ездить автобус с 15 марта

Об этом сообщили в пресс-службе союза транспортников Кубани.
Сообщается, что началом автобусного маршрута станет Ростов. Однако транспорт проследует через Краснодар, а также Владикавказ.
Стоимость такого путешествия составляет около 10,3 тысяч рублей. Кроме того, пассажиры смогут взять с собой до 35 килограммов багажа и ручную кладь. Поездка займет 2 дня. Выполнять рейсы планируется 1 раз в неделю.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае туристический поток вырос на 12% в декабре-январе. Наиболее популярным местом отдыха для туристов является Сочи. Там зафиксировано более 852 тысяч путешественников.