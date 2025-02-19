Радий Хабиров обозначил одну из главных задач для развития АПК

В своем выступлени глава республики назвал одной из главных задач для развития сельского хозяйства — привлечение инвестиций и отметил, что отрасль всегда будет оставаться затратной.
— Есть много видов поддержки, один из них — федеральные гранты и субсидии. На 2025 год по Башкортостану они составляют около 5 млрд рублей, плюс льготные банковские продукты, — отметил он.
Радий Хабиров добавил, что фермеры республики могут получить грант «Агростартап», также действует проект предоставления грантов «Семейные фермы».