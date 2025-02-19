План мероприятий по подготовке к ПМЭФ в 2025 году утвердили в Петербурге

Четыре месяца остается до Петербургского международного экономического форума. В этом году он будет проходить с 18 по 21 июня. К форуму начали готовиться заранее. Для этого создали целый план мероприятий по подготовке к ПМЭФ. И губернатор Александр Беглов его уже утвердил. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.