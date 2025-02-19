План мероприятий по подготовке к ПМЭФ в 2025 году утвердили в Петербурге

Четыре месяца остается до Петербургского международного экономического форума. В этом году он будет проходить с 18 по 21 июня. К форуму начали готовиться заранее. Для этого создали целый план мероприятий по подготовке к ПМЭФ. И губернатор Александр Беглов его уже утвердил. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— В прошлом году на ПМЭФ мы заняли лидирующее место в стране по объему инвестиций. Было подписано 69 соглашений на более чем 1,2 трлн рублей. Сейчас задача Северной столицы как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников, — отметил градоначальник.
В плане мероприятий по подготовке предусмотрены решения вопросов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности участников, а также их размещения. Кроме того, в плане мероприятий отражены деловая, культурная и спортивная программы.
Кстати, экспозиционно-деловая зона Петербурга на ПМЭФ-2025, как и в прошлые годы, превысит 1,6 тысячи квадратных метров. К разработке концепции ее наполнения уже приступили.