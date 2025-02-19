Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План мероприятий по подготовке к ПМЭФ в 2025 году утвердили в Петербурге

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 18 по 21 июня.

Источник: Комсомольская правда

Четыре месяца остается до Петербургского международного экономического форума. В этом году он будет проходить с 18 по 21 июня. К форуму начали готовиться заранее. Для этого создали целый план мероприятий по подготовке к ПМЭФ. И губернатор Александр Беглов его уже утвердил. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— В прошлом году на ПМЭФ мы заняли лидирующее место в стране по объему инвестиций. Было подписано 69 соглашений на более чем 1,2 трлн рублей. Сейчас задача Северной столицы как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников, — отметил градоначальник.

В плане мероприятий по подготовке предусмотрены решения вопросов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности участников, а также их размещения. Кроме того, в плане мероприятий отражены деловая, культурная и спортивная программы.

Кстати, экспозиционно-деловая зона Петербурга на ПМЭФ-2025, как и в прошлые годы, превысит 1,6 тысячи квадратных метров. К разработке концепции ее наполнения уже приступили.