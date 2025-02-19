В Новороссийске увеличили выплату ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Ветераны Великой Отечественной войны получат по 80 тысяч рублей. Ранее единовременная муниципальная выплата составляла 20 тысяч рублей.
«Единогласно поддержано предложение о присвоении звания “Почетного гражданина города-героя Новороссийска” ветеранам ВОВ, проживающим в городе-герое», — сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что ветеранам Великой Отечественной войны из Краснодара выплатят по 200 тысяч рублей.