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В Новороссийске увеличили выплату ветеранам к 80-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной Войны из Новороссийска получат по 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске увеличили выплату ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Ветераны Великой Отечественной войны получат по 80 тысяч рублей. Ранее единовременная муниципальная выплата составляла 20 тысяч рублей.

«Единогласно поддержано предложение о присвоении звания “Почетного гражданина города-героя Новороссийска” ветеранам ВОВ, проживающим в городе-герое», — сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что ветеранам Великой Отечественной войны из Краснодара выплатят по 200 тысяч рублей.