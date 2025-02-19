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Головченко: белорусская экономика в январе сохраняет тенденцию роста

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика в январе сохраняет тенденцию роста. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Есть уже информация о том, как мы сработали в январе. Экономика сохраняет тенденцию роста. ВВП вырос на 3,7%. Хорошие темпы наблюдаем в строительстве, в сельском хозяйстве, в информации и связи. Достаточно высокая потребительская активность населения сохраняется. Существенно прибавил розничный товарооборот при сохранении умеренного уровня инфляции», — сказал Роман Головченко.

Промышленное производство в январе выросло почти на 3%. «Старт неплохой, но надо прибавлять до целевой задачи на первый квартал. Напомню, это рост на 3,7%», — отметил премьер-министр.

экономика