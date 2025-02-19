Головченко: белорусская экономика в январе сохраняет тенденцию роста

«Есть уже информация о том, как мы сработали в январе. Экономика сохраняет тенденцию роста. ВВП вырос на 3,7%. Хорошие темпы наблюдаем в строительстве, в сельском хозяйстве, в информации и связи. Достаточно высокая потребительская активность населения сохраняется. Существенно прибавил розничный товарооборот при сохранении умеренного уровня инфляции», — сказал Роман Головченко.