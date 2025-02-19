В деревне под Пермью закрыли «Шаурму № 1» из-за угрозы здоровью людей

Речь идёт о кафе с шаурмой, которое расположено на улице Камской в доме № 1. Управление Роспотребнадзора провело в заведении проверку, во время которой оказалось, что в общепите допущено множество нарушений, которые могут навредить посетителям. Среди проблем кафе оказались ненадлежащая планировка помещения, приём и хранение сырья без маркировок и документов, отсутствие бактерицидного оборудования и другие.