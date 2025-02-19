В деревне под Пермью закрыли «Шаурму № 1» из-за угрозы здоровью людей

Кафе «Шаурма № 1» в деревне Кондратово под Пермью закрыли из-за угрозы жизни и здоровью людей, сообщает краевое ГУФССП.
Речь идёт о кафе с шаурмой, которое расположено на улице Камской в доме № 1. Управление Роспотребнадзора провело в заведении проверку, во время которой оказалось, что в общепите допущено множество нарушений, которые могут навредить посетителям. Среди проблем кафе оказались ненадлежащая планировка помещения, приём и хранение сырья без маркировок и документов, отсутствие бактерицидного оборудования и другие.
«Вытяжные системы были оборудованы непосредственно над печами гриль, покрытие производственного стола имело дефекты в виде ржавчины и отслойки, в цехе была частично разобрана потолочная плитка», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Как оказалось, работники общепита хранили личные вещи вне специальной зоны, а у самих сотрудников не было медицинских книжек. Суд согласился с управлением и признал, что эти нарушения несут потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. Предприниматель оказался виновен в нарушении по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Кафе закрыли на 80 суток. Судебные приставы Пермского округа выехали на место и опечатали оборудование, кассу и двери заведения. Предпринимателю напомнили об ответственности за несоблюдение решения суда. На время закрытия целостность пломб будут проверять.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о массовом отравлении шаурмой, которое случилось в Кунгуре в начале 2025 года. После происшествия сотрудники СУ СКР Пермского края возбудили уголовное дело, а само кафе закрыли. Позже под закрытие попал и поставщик сырья для кафе. Оказалось, что мясо хранилось в помещениях сваленным в кучу на полу.