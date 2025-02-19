Охотский округ намерен развивать краеведческий туризм

Перед отъездом представители РМЦ встретились с главой Охотского округа Максимом Климовым. Обсуждались перспективы развития краеведческого туризма в муниципальном образовании, а также проблемы и пути их решения. При этом хабаровские специалисты высоко оценили потенциал территории для развития этих направлений на севере региона.