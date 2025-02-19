Охотский округ намерен развивать краеведческий туризм

В Охотском округе состоялся краевой семинар-практикум для педагогов общеобразовательных и дополнительных образовательных учреждений. Целью обучения стало повышение профессиональных навыков в области музейного дела, краеведения и туризма. Само же мероприятие прошло в нескольких населенных пунктах самого северного муниципалитета с приглашением специалистов краевого модельного центра дополнительного образования детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый день семинара прошел в самом северном селе Хабаровского края — Арка. Гости из краевой столицы осмотрели музей «Гулун» и этноцентр «Марана». Это дало возможность увидеть музейную и краеведческую работу с национальным колоритом.
Второй день прошел в окружном центре. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи и школы № 1 поселка Охотск поделились своим опытом. В заключительный день участники посетили школу в Булгине, где ознакомились с организацией физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой работы.
Перед отъездом представители РМЦ встретились с главой Охотского округа Максимом Климовым. Обсуждались перспективы развития краеведческого туризма в муниципальном образовании, а также проблемы и пути их решения. При этом хабаровские специалисты высоко оценили потенциал территории для развития этих направлений на севере региона.
Напомним, годом ранее в селе Арка издали сразу четыре уникальные краеведческие книги, посвященные этническим традициям и воспоминаниям о хранителях эвенской культуры.