Компанию из Красноярска внесли в реестр недобросовестных подрядчиков

Красноярское УФАС включило компанию ООО ПКФ «Доринвестстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания обещала построить дорогу на улице 3-я Пионеров. Теперь временно организация не сможет участвовать в госзакупках.
В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело за использование подложных документов при заключении муниципального контракта на строительство дороги. Подрядчик, желая одержать победу, предоставил документы о якобы построенной в коттеджном поселке в Томске дороге, что не соответствовало действительности. Документ оказался поддельным.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске запросили 3,5 года колонии для бывшего заместителя министра спорта Красноярского края.