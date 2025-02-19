Компанию из Красноярска внесли в реестр недобросовестных подрядчиков

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело за использование подложных документов при заключении муниципального контракта на строительство дороги. Подрядчик, желая одержать победу, предоставил документы о якобы построенной в коттеджном поселке в Томске дороге, что не соответствовало действительности. Документ оказался поддельным.