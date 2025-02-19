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Компанию из Красноярска внесли в реестр недобросовестных подрядчиков

Она не сможет участвовать в госзакупках.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Красноярское УФАС включило компанию ООО ПКФ «Доринвестстрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания обещала построить дорогу на улице 3-я Пионеров. Теперь временно организация не сможет участвовать в госзакупках.

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело за использование подложных документов при заключении муниципального контракта на строительство дороги. Подрядчик, желая одержать победу, предоставил документы о якобы построенной в коттеджном поселке в Томске дороге, что не соответствовало действительности. Документ оказался поддельным.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске запросили 3,5 года колонии для бывшего заместителя министра спорта Красноярского края.

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