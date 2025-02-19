«Никакой аварийной ситуации»: авиакомпания NordStar дала разъяснения по поводу посадки борта с неисправностью в Норильске

Авиакомпания NordStar дала официальный комментарий в связи с новостью, опубликованной в ряде СМИ, об «аварийной» посадке воздушного судна.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что 19 февраля 2025 года при выполнении рейса ТИ207, следующего по маршруту Красноярск — Норильск, при заходе на посадку возникла неисправность в системе выпуска механизации крыла.
«Экипажем не объявлялось аварийной ситуации, посадка была выполнена в рамках стандартов правил полетов, находящимся на борту самолета пассажирам ничего не угрожало», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.
Экипажем было принято решение о дополнительной выработке топлива, и в 13:37 по местному времени воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Норильск. На борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно по трапу покинули воздушное судно и проследовали в здание аэровокзала.
В настоящий момент осуществляется технический осмотр воздушного судна.