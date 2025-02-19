«Никакой аварийной ситуации»: авиакомпания NordStar дала разъяснения по поводу посадки борта с неисправностью в Норильске

Экипажем было принято решение о дополнительной выработке топлива, и в 13:37 по местному времени воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Норильск. На борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно по трапу покинули воздушное судно и проследовали в здание аэровокзала.