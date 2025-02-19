Красноярск хотят избавить от «человейников»

В Красноярске планируют вдвое снизить плотность новых жилых кварталов. Это позволит обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой — школами, детсадами и спортплощадками.
Городская комиссия по градостроительству рассмотрела инициативу о снижении коэффициента интенсивности застройки с 1,3 до 0,5. Этот показатель определяет, сколько жилых площадей можно построить на конкретном участке земли.
Новый коэффициент заставит застройщиков выделять больше территории под социальные объекты и парковки. Кроме того, девелоперам придется активнее участвовать в программах комплексного развития территорий, где они обязаны возводить школы и детские сады за свой счет.
Предложение получило поддержку членов комиссии. Теперь его рассмотрят на публичных слушаниях, а затем вынесут на голосование городского Совета.
Ранее сообщалось, что в Красноярске готовятся ограничить точечную застройку.