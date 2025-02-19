Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск хотят избавить от «человейников»

В Красноярске планируют вдвое снизить плотность новых жилых кварталов.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

В Красноярске планируют вдвое снизить плотность новых жилых кварталов. Это позволит обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой — школами, детсадами и спортплощадками.

Городская комиссия по градостроительству рассмотрела инициативу о снижении коэффициента интенсивности застройки с 1,3 до 0,5. Этот показатель определяет, сколько жилых площадей можно построить на конкретном участке земли.

Новый коэффициент заставит застройщиков выделять больше территории под социальные объекты и парковки. Кроме того, девелоперам придется активнее участвовать в программах комплексного развития территорий, где они обязаны возводить школы и детские сады за свой счет.

Предложение получило поддержку членов комиссии. Теперь его рассмотрят на публичных слушаниях, а затем вынесут на голосование городского Совета.

Ранее сообщалось, что в Красноярске готовятся ограничить точечную застройку.

строительство