Гарантии вкладов в банках изменились: теперь государство защитит только 200 миллионов сумов

Однако есть важный нюанс: вклады до востребования (то есть те, которые можно забрать в любой момент), не попадают под полную государственную гарантию, даже если они были открыты до принятия закона. Это значит, что если вклад не имеет чёткого срока и банк обанкротится, государство не обязано будет компенсировать вам всю сумму потерянных средств, а ограничится только 200 миллионами сумов.