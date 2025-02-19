Гарантии вкладов в банках изменились: теперь государство защитит только 200 миллионов сумов

Что изменилось?
Согласно новым правилам, под государственную гарантию попадают только суммы до 200 миллионов сумов в одном банке. Это означает, что если у вас на счёте сумма больше 200 миллионов, то в случае банкротства банка государство возместит только эту сумму, а остальное придётся требовать у самого банка.
Как теперь хранить деньги безопасно?
Чтобы обезопасить свои накопления, вкладчикам теперь придется разделять крупные суммы и размещать их в нескольких банках. Например, если у вас есть 600 миллионов сумов, то разумнее распределить их по 200 миллионов в три разных банка. Тогда государство будет обязано вернуть всю сумму в случае проблем с банками.
Кого коснутся изменения?
Важно: новые правила действуют только для вкладов, открытых после вступления закона в силу (19 февраля 2025 года). Если вклад сделан до этого дня, то государство гарантирует возврат всей суммы. Если вклад открыт после принятия закона, государство компенсирует только 200 миллионов сумов.
Однако есть важный нюанс: вклады до востребования (то есть те, которые можно забрать в любой момент), не попадают под полную государственную гарантию, даже если они были открыты до принятия закона. Это значит, что если вклад не имеет чёткого срока и банк обанкротится, государство не обязано будет компенсировать вам всю сумму потерянных средств, а ограничится только 200 миллионами сумов.
Что это значит для вкладчиков?
Хотя новый закон не освобождает банки от обязательств, он меняет систему защиты вкладчиков. Теперь большие суммы лучше распределять между разными банками, чтобы не рисковать потерять часть накоплений в случае банкротства кредитного учреждения.