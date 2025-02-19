Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За дачу Качмазова в Самаре вступилась Екатерина Колотовкина

Екатерина Колотовкина предложила сделать реабилитационный центр на даче Качмазова.

Источник: соцсети

Член Общественной палаты РФ и руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина вступилась за «дачу Качмазова». Ранее суд постановил снести незаконную постройку в Самаре, которая расположена на территории памятника природы. Название «дача Качмазова» является неофициальным, по одной из версий, ее построил основатель ГК «СО» Юрий Качмазов, объявленный в розыск.

— Чтобы снести здание такой площади, а потом рекультивировать территорию, придется тратить деньги из бюджета, а это недешево, — написала Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале.

К ней обратились с предложением сделать на «даче Качмазова» реабилитационный центр для участников СВО. Екатерина Колотовкина согласилась, что зданию можно найти иное применение, чтобы оно приносило пользу сиротам, малоимущим, вдовам, матерям погибших бойцов и другим людям, нуждающимся в поддержке.

недвижимость