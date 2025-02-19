За дачу Качмазова в Самаре вступилась Екатерина Колотовкина

К ней обратились с предложением сделать на «даче Качмазова» реабилитационный центр для участников СВО. Екатерина Колотовкина согласилась, что зданию можно найти иное применение, чтобы оно приносило пользу сиротам, малоимущим, вдовам, матерям погибших бойцов и другим людям, нуждающимся в поддержке.