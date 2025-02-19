За дачу Качмазова в Самаре вступилась Екатерина Колотовкина

Член Общественной палаты РФ и руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина вступилась за «дачу Качмазова». Ранее суд постановил снести незаконную постройку в Самаре, которая расположена на территории памятника природы. Название «дача Качмазова» является неофициальным, по одной из версий, ее построил основатель ГК «СО» Юрий Качмазов, объявленный в розыск.
— Чтобы снести здание такой площади, а потом рекультивировать территорию, придется тратить деньги из бюджета, а это недешево, — написала Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале.
К ней обратились с предложением сделать на «даче Качмазова» реабилитационный центр для участников СВО. Екатерина Колотовкина согласилась, что зданию можно найти иное применение, чтобы оно приносило пользу сиротам, малоимущим, вдовам, матерям погибших бойцов и другим людям, нуждающимся в поддержке.