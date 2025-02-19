«Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье

Согласно информации, речь идет про программу кредитования «Ипотека Экспресс». Теперь, покупая квартиру на вторичном рынке на общих условиях, нужно будет платить 17,5% годовых, если собственником выступает физлицо. В том случае, если собственником выступает юрлицо, платить нужно будет 17% годовых.