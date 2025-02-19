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«Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье

«Беларусбанк» повысил ставки по одному из популярных кредитов на жилье.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье. Подробности рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

Согласно информации, речь идет про программу кредитования «Ипотека Экспресс». Теперь, покупая квартиру на вторичном рынке на общих условиях, нужно будет платить 17,5% годовых, если собственником выступает физлицо. В том случае, если собственником выступает юрлицо, платить нужно будет 17% годовых.

Говорится, что очередникам при покупке квартиры у физических лиц ставка окажется 15%, у юридических (речь идет про готовые новостройки) −14,5%.

Тем временем стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется.

Кстати, МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.

Ранее ФСЗН сказала, что почти полмиллиона белорусов должны уплатить страховые взносы до 1 марта.