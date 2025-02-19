«Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье. Подробности рассказали в пресс-службе финансового учреждения.
Согласно информации, речь идет про программу кредитования «Ипотека Экспресс». Теперь, покупая квартиру на вторичном рынке на общих условиях, нужно будет платить 17,5% годовых, если собственником выступает физлицо. В том случае, если собственником выступает юрлицо, платить нужно будет 17% годовых.
Говорится, что очередникам при покупке квартиры у физических лиц ставка окажется 15%, у юридических (речь идет про готовые новостройки) −14,5%.
Тем временем стоимость квадратного метра жилья изменилась в Беларуси — кого коснется.
Кстати, МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.
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