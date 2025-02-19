Опасное для жизни кафе закрыли в Дальнегорске

Здание общепита на улице Речной подверглось несогласованной реконструкции и эксплуатировалось без получения разрешения на это. Прокуратура обнаружила это, когда выяснилось: кафе увеличилось в два раза по сравнению с характеристиками здания, заявленными в документах (на бумаге оно имело всего один этаж). Городской прокурор предъявил иск о признании здания самовольной постройкой, угрожающей безопасности работников и посетителей, но собственнику дали шанс всё исправить.
Пока владелец кафе не обеспечит соответствие здания документам, оно будет опечатано, пломбы уже установили.
Отметим, что прокуратура взялась за Дальнегорск основательно с декабря прошлого года. В город прибыл с рабочей командировкой краевой прокурор Сергей Столяров, получив кучу жалоб от местных жителей. А суд недавно подтвердил факт ненадлежащего исполнения главой города своих обязанностей: выяснилось, что должностные лица мэрии саботируют рассмотрение обращений граждан, присылая им в лучшем случае карикатурные отписки, а ответственность за подчинённых должен нести руководитель.
Итог — главе Дальнегорска Александру Теребилову выписали штраф в три тысячи рублей. Он пытался оспорить это решение, но проиграл. Минус три тысячи рублей штрафа семейному бюджету чиновника, скорее всего, не навредят, но вся эта ситуация пятно на репутации оставит. Причём не только в глазах электората, но и в глазах чиновников вышестоящих.