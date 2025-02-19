Опасное для жизни кафе закрыли в Дальнегорске

Здание общепита на улице Речной подверглось несогласованной реконструкции и эксплуатировалось без получения разрешения на это. Прокуратура обнаружила это, когда выяснилось: кафе увеличилось в два раза по сравнению с характеристиками здания, заявленными в документах (на бумаге оно имело всего один этаж). Городской прокурор предъявил иск о признании здания самовольной постройкой, угрожающей безопасности работников и посетителей, но собственнику дали шанс всё исправить.