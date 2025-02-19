Премьер Головченко сказал про рост экономики Беларуси

Премьер-министр Беларуси во время заседания Совета министров 19 февраля сказал про рост экономики Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
— Экономика сохраняет тенденцию роста, — подчеркнул глава белорусского правительства.
Головченко отметил, что ВВП увеличился на 3,7%. Он обратил внимание, что хорошие темпы отмечаются в сельском хозяйстве, строительстве информации и связи. Премьер-министр заметил, что также сохраняется довольно высокая потребительская активность белорусов. Он добавил, что существенно прибавил розничный товарооборот при сохранении умеренного уровня инфляции.
Кроме того, глава Совмина уточнил, что промышленное производство в январе 2025 года выросло почти на 3%. Он заметил, что старт неплохой, однако необходимо прибавлять до целевой задачи на первый квартал.
— Напомню, это рост на 3,7%, — сообщил Роман Головченко.
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