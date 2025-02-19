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Премьер Головченко сказал про рост экономики Беларуси

Глава белорусского правительства заявил о росте белорусской экономики.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси во время заседания Совета министров 19 февраля сказал про рост экономики Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

— Экономика сохраняет тенденцию роста, — подчеркнул глава белорусского правительства.

Головченко отметил, что ВВП увеличился на 3,7%. Он обратил внимание, что хорошие темпы отмечаются в сельском хозяйстве, строительстве информации и связи. Премьер-министр заметил, что также сохраняется довольно высокая потребительская активность белорусов. Он добавил, что существенно прибавил розничный товарооборот при сохранении умеренного уровня инфляции.

Кроме того, глава Совмина уточнил, что промышленное производство в январе 2025 года выросло почти на 3%. Он заметил, что старт неплохой, однако необходимо прибавлять до целевой задачи на первый квартал.

— Напомню, это рост на 3,7%, — сообщил Роман Головченко.

Тем временем «Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье.

Кстати, белорусы стали богаче почти на 10%.

Ранее Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.