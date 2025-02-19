В Таганроге отремонтируют четыре дороги за 70 млн рублей

Дороги обновят в переулке Смирновском, по Комсомольскому Спуску, на ул. Ломоносова, а также отремонтируют подъезд от трассы Ростов-на-Дону — Таганрог к пер.7-му Новому. Госпожа Камбулова напомнила, что за четыре года участия Таганрога в нацпроекте в городе привели в должное состояние 44 автодороги.