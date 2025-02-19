Волгоградцы в 2025 году задолжали банкам 409 миллиардов

Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Банка РФ, это на 2,5% больше, чем годом ранее. Выдача потребительских кредитов увеличилась на 18%, до 287 млрд рублей, в то время как ипотечных — снизилась на 41% (до 51 млрд рублей). Средний размер ипотеки составил 3 млн рублей.
Эксперты отметили, что охлаждение кредитной активности началось со второй половины прошлого года. Лишь в декабре объемы потребительских кредитов превысили ноябрьские показатели. А падение выдачи ипотеки в банке связали с высокими процентными ставками и изменениями в банковском урегулировании.
Между тем, на начало 2025 года волгоградцы должны по кредитам 409,8 млрд рублей, что на 3,2% выше, чем годом ранее. При этом отмечается, что за 2023 год темпы прироста были существенно выше (21,7%). В целом по России прирост розничного кредитного портфеля составил 5,4%, что также значительно ниже показателей 2023 года (23,4%).
Ранее, напомним, сообщалось, что волгоградцы накопили на банковских вкладах на начало 2025 года 506 миллиардов рублей.