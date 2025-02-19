Волгоградцы в 2025 году задолжали банкам 409 миллиардов

Между тем, на начало 2025 года волгоградцы должны по кредитам 409,8 млрд рублей, что на 3,2% выше, чем годом ранее. При этом отмечается, что за 2023 год темпы прироста были существенно выше (21,7%). В целом по России прирост розничного кредитного портфеля составил 5,4%, что также значительно ниже показателей 2023 года (23,4%).