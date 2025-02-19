Премьер-министр Головченко заявил про рост зарплат и пенсий в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко на заседании заседания Совета министров 19 февраля, которое проходит 19 февраля, заявил про рост зарплат и пенсий в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Головченко акцентировал внимание на том, что в 2024 году правительство смогло решить важнейшие задачи, которые касаются благосостояния белорусов. Он уточнил, что реальные доходы населения (подразумевается те, которые были «очищены» от влияния инфляции) выросли на 9,4% при прогнозе 3,5%.
— В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого 2700 рублей. Пенсии в реальном выражении увеличилась на 9,7%, — заявил премьер-министр.
Он добавил, что, как и в предыдущие годы поддерживались бюджетники, а также низкооплачиваемые категории работников. По словам главы белорусского правительства, были приняты точечные решения, связанные с установлением дополнительных выплат врачам, учителям.
— На эти цели в прошлом году было направлено более 1,7 млрд рублей, — подчеркнул премьер-министр.
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