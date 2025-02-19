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Премьер-министр Головченко заявил про рост зарплат и пенсий в Беларуси

Головченко сказал о росте пенсий и зарплат.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко на заседании заседания Совета министров 19 февраля, которое проходит 19 февраля, заявил про рост зарплат и пенсий в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Головченко акцентировал внимание на том, что в 2024 году правительство смогло решить важнейшие задачи, которые касаются благосостояния белорусов. Он уточнил, что реальные доходы населения (подразумевается те, которые были «очищены» от влияния инфляции) выросли на 9,4% при прогнозе 3,5%.

— В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого 2700 рублей. Пенсии в реальном выражении увеличилась на 9,7%, — заявил премьер-министр.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы поддерживались бюджетники, а также низкооплачиваемые категории работников. По словам главы белорусского правительства, были приняты точечные решения, связанные с установлением дополнительных выплат врачам, учителям.

— На эти цели в прошлом году было направлено более 1,7 млрд рублей, — подчеркнул премьер-министр.

Тем временем глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.

Ранее Минтруда сказало, кому снизили стаж при назначении пенсии в Беларуси.

Мы писали, что белорусы стали богаче почти на 10%.