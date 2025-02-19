Премьер-министр Головченко заявил про рост зарплат и пенсий в Беларуси

Головченко акцентировал внимание на том, что в 2024 году правительство смогло решить важнейшие задачи, которые касаются благосостояния белорусов. Он уточнил, что реальные доходы населения (подразумевается те, которые были «очищены» от влияния инфляции) выросли на 9,4% при прогнозе 3,5%.