В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

В стране впервые подписано окончательное соглашение по проекту производства сшитого полиэтиленового сырья. На основании этих документов создано совместное предприятие «NASAF XCP TECHNO» и официально дан старт проекту. Предприятие создано совместно с Шуртанским газохимическим комплексом, китайской компанией «Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology» и предприятием «Techno Cable Group», которое входит в ассоциацию «Узэлтехсаноат».