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В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане совместно с Китаем впервые запустили производство сшитого полиэтилена, сообщает пресс-служба Шуртанского газохимического комплекса.

Источник: Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"

В стране впервые подписано окончательное соглашение по проекту производства сшитого полиэтиленового сырья. На основании этих документов создано совместное предприятие «NASAF XCP TECHNO» и официально дан старт проекту. Предприятие создано совместно с Шуртанским газохимическим комплексом, китайской компанией «Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology» и предприятием «Techno Cable Group», которое входит в ассоциацию «Узэлтехсаноат».

говорится в сообщении

В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25−30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции.

Запуск данного проекта стоимостью 8 млн долларов США позволит сократить объем импорта на 30 млн долларов США в год, создать 65 новых рабочих мест.

говорится в сообщении

Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы «сшиваются» вместе, образуя прочную ячеистую сетку.

Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции.

Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.

экономика