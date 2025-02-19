В Узбекистане впервые запустили производство сшитого полиэтилена

В стране впервые подписано окончательное соглашение по проекту производства сшитого полиэтиленового сырья. На основании этих документов создано совместное предприятие «NASAF XCP TECHNO» и официально дан старт проекту. Предприятие создано совместно с Шуртанским газохимическим комплексом, китайской компанией «Yunnan Xinchengpeng Polymer Technology» и предприятием «Techno Cable Group», которое входит в ассоциацию «Узэлтехсаноат».
В результате реализации этого проекта годовая потребность внутреннего рынка в 25−30 тыс. тонн будет покрываться за счет отечественной продукции.
Запуск данного проекта стоимостью 8 млн долларов США позволит сократить объем импорта на 30 млн долларов США в год, создать 65 новых рабочих мест.
Для справки: сшитый полиэтилен — это полиэтилен с измененной на молекулярном уровне структурой. В результате звенья молекул обычного полиэтилена как бы «сшиваются» вместе, образуя прочную ячеистую сетку.
Сшитый полиэтилен (PE-X) является более прочным, эластичным и устойчивым к высоким температурам по сравнению с обычным полиэтиленом и используется в водо- и газопроводах, системах отопления, электроизоляции.
Важно и то, что при горении труб из сшитого полиэтилена не выделяется вредных токсических веществ.