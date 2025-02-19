Омичам рассказали, придётся ли платить за отопление летом

Компания «Омск РТС» сообщила, что несмотря на вступление в силу с 1 марта 2025 года нового Постановления Правительства РФ № 1176, расчёты за отопление для омичей не изменятся.
Этот документ, напомним, запрещает регионам переходить на системы платы за отопление по факту, при которой потребители не платят за него летом, однако зимние счета серьёзно вырастают.
Жители города продолжат оплачивать отопление равными долями в течение всего года, как и прежде. Новые правила, касающиеся порядка платежей, не затронут Омскую область благодаря действию Постановления № 603, которое позволяет сохранить прежнюю систему расчётов.
Таким образом, никаких изменений в схемах платы за отопление в 2025 году для омичей не ожидается.