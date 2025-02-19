409 млрд рублей задолжали волгоградцы банкам

В 2024 году жители Волгоградской области активно пользовались банковскими кредитами, общий объем которых достиг 337,8 миллиардов рублей.
Этот показатель оказался на 2,5% выше, чем в 2023 году. Особенно заметный рост наблюдался в сегменте потребительского кредитования: выдача таких займов увеличилась на 18%, достигнув суммы в 287 миллиардов рублей.
Однако ипотечное кредитование, напротив, продемонстрировало спад: объем выданных ипотечных кредитов сократился на 41%, составив 51 миллиард рублей. При этом средний размер ипотечного кредита в регионе составил 3 миллиона рублей. Такие данные приводят в отделении Банка России по Волгоградской области.
К началу 2025 года общая задолженность жителей региона перед банками достигла 409,8 миллиардов рублей, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году рост задолженности был значительно выше и составлял 21,7%. В целом по стране прирост розничного кредитного портфеля в 2024 году составил 5,4%, что также существенно ниже, чем в 2023 году, когда этот показатель достигал 23,4%.