409 млрд рублей задолжали волгоградцы банкам

К началу 2025 года общая задолженность жителей региона перед банками достигла 409,8 миллиардов рублей, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году рост задолженности был значительно выше и составлял 21,7%. В целом по стране прирост розничного кредитного портфеля в 2024 году составил 5,4%, что также существенно ниже, чем в 2023 году, когда этот показатель достигал 23,4%.