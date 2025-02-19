Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление

В нашем регионе полномочия по принятию решения по выбору способа оплаты имеет комитет ценового и тарифного регулирования. В 2024 году ПАО «Т Плюс» предлагало перейти на оплату отопления только в отопительный сезон, сообщили в правительстве Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара». Комитет изучил вопрос, узнал позицию властей в городах и районах, учел мнение министерства социально-демографической и семейной политики.