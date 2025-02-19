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Минтранс: Строительство железной дороги в обход Алматы планируется завершить в этом году

На брифинге глава Комитета Минтранспорта рассказал о реализуемых проектах в ж/д отрасли, в том числе и о сроках завершения строительства обводной линии станции Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Источник: primeminister.kz

По словам заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Нуржана Кельбуганова, в железнодорожной отрасли реализуются 4 крупных инфраструктурных проекта протяженностью 1300 километров.

В частности, строятся вторые пути на участке «Достык — Мойынты», Обводная линия станции Алматы, новые железнодорожные линии «Дарбаза — Мактарал» и «Аягоз — Бахты».

«Согласно плану уже в этом году планируется завершить и сдать в эксплуатацию два проекта — “Достык — Мойынты” и Обводную линию станции Алматы. Кроме того, начато строительство новой железнодорожной линии “Кызылжар — Мойынты” протяженностью 366 километров. Это позволит сократить Транскаспийский транспортный международный маршрут на 150 километров», — сообщил спикер.

Кроме того, для увеличения мощности инфраструктуры и расширения пропускной способности планируется также модернизировать участки «Алтынколь — Жетыген» и «Бейнеу — Мангистау». На участках «Кызылжар — Саксаульская», «Шалкар — Бейнеу» будут внедрены новые системы автоблокировки.

«Эти проекты планируется начать в апреле этого года», — добавил Нуржан Кельбуганов.

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