Минтранс: Строительство железной дороги в обход Алматы планируется завершить в этом году

По словам заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Нуржана Кельбуганова, в железнодорожной отрасли реализуются 4 крупных инфраструктурных проекта протяженностью 1300 километров.
В частности, строятся вторые пути на участке «Достык — Мойынты», Обводная линия станции Алматы, новые железнодорожные линии «Дарбаза — Мактарал» и «Аягоз — Бахты».
«Согласно плану уже в этом году планируется завершить и сдать в эксплуатацию два проекта — “Достык — Мойынты” и Обводную линию станции Алматы. Кроме того, начато строительство новой железнодорожной линии “Кызылжар — Мойынты” протяженностью 366 километров. Это позволит сократить Транскаспийский транспортный международный маршрут на 150 километров», — сообщил спикер.
Кроме того, для увеличения мощности инфраструктуры и расширения пропускной способности планируется также модернизировать участки «Алтынколь — Жетыген» и «Бейнеу — Мангистау». На участках «Кызылжар — Саксаульская», «Шалкар — Бейнеу» будут внедрены новые системы автоблокировки.
«Эти проекты планируется начать в апреле этого года», — добавил Нуржан Кельбуганов.