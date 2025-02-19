Минтранс: Строительство железной дороги в обход Алматы планируется завершить в этом году

«Согласно плану уже в этом году планируется завершить и сдать в эксплуатацию два проекта — “Достык — Мойынты” и Обводную линию станции Алматы. Кроме того, начато строительство новой железнодорожной линии “Кызылжар — Мойынты” протяженностью 366 километров. Это позволит сократить Транскаспийский транспортный международный маршрут на 150 километров», — сообщил спикер.