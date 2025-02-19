Олжас Бектенов призвал руководство авиакомпаний отдавать приоритет внедрению казахстанских IT-решений в отрасли

Представители IT-компаний презентовали собственную разработку — это программно-аппаратный комплекс для торговли и развлечений на борту, включающий медиа-сервер, веб-приложение и приложения для пассажиров и бортпроводников. Он позволяет авиакомпаниям, не обладающим встроенной системой развлечений, развернуть портативную систему торговли и развлечения на борту с широким функционалом и обеспечить доступ пассажиров к развлекательному контенту и услугам без необходимости подключения к интернету. Пассажиры смогут заказывать еду, напитки, товары, бронировать услуги и получать актуальную информацию о рейсе. Платформа интегрирована с системами авиаперевозчиков, обеспечивая аналитику и персонализацию предложений. На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями для пилотного запуска. Также разрабатывается продукт для кейтеринговых компаний с акцентом на автоматизацию торговли. Планируется активное продвижение на рынках СНГ и Юго-Восточной Азии.