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Прокуратура Крыма оценит состояние дома в Форосе, пострадавшего от оползня

Прокуратура начала расследование по факту разрушения дома в Форосе из-за оползня.

Источник: прокуратура Крыма/Tg

Прокуратура Крыма проведет проверку состояния многоквартирного дома на Северной улице в поселке Форос, который был поврежден в результате оползня.

Как сообщала ранее глава администрации Ялты Янина Павленко, возле многоэтажного здания обрушилась подпорная стена, что спровоцировало оползень, который затронул само здание. В результате в доме появились трещины.

Надзорное ведомство намерено провести расследование всех обстоятельств произошедшего и проверить соблюдение жилищного законодательства, включая проверку пригодности дома для проживания и оценку исполнение ответственными лицами обязанности по содержанию подпорной стены.

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недвижимость