Количество ИТ-компаний на Кубани выросло до 2,5 тысяч

В ведомстве отметили, что край по итогам года ключевые показатели по цифровизации государственных услуг, устранению цифрового неравенства и обеспечению безопасности региональных информационных систем. В рамках цифровизации было переведено в электронный формат 105 массово социально значимых услуг, что соответствует плану по 100% оцифровке государственных и муниципальных сервисов. Число жителей края с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг достигло 4 млн, а на региональном портале стали доступны 189 государственных и 9 тыс. муниципальных услуг.
Реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» позволила подключить к мобильной связи и интернету 13 малонаселенных пунктов, еще четыре находятся на этапе запуска. Проект ориентирован на деревни и села с населением от 100 до 500 человек.
В Краснодарском крае зарегистрировано более 2,5 тыс. ИТ-компаний, а их суммарная годовая выручка за пять лет увеличилась втрое, достигнув 76 млрд руб.