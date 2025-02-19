Количество ИТ-компаний на Кубани выросло до 2,5 тысяч

В ведомстве отметили, что край по итогам года ключевые показатели по цифровизации государственных услуг, устранению цифрового неравенства и обеспечению безопасности региональных информационных систем. В рамках цифровизации было переведено в электронный формат 105 массово социально значимых услуг, что соответствует плану по 100% оцифровке государственных и муниципальных сервисов. Число жителей края с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг достигло 4 млн, а на региональном портале стали доступны 189 государственных и 9 тыс. муниципальных услуг.