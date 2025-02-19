Экс-руководителям завода Дзержинского проиндексировали задолженность

Напомним, должниками они стали после того, как суд признал недействительной сделку между правопредшественником ООО и заводом. Тогда с «Формулакрасок» было взыскано 43,905 млн руб., аналогичная сумма — в солидарном порядке с господина Заворохина, а также с бывших членов управленческой команды завода и руководства компании. Как следует из решения суда, солидарный долг индексирован на сумму чуть больше 6 млн руб.