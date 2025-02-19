В Новосибирске расширят Гусинобродское шоссе

Шесть крупных улиц отремонтируют в Новосибирске в 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» рассказал заместитель мэра Иосиф Кодалаев 19 февраля.
С наступлением строительного сезона планируют завершить реконструкцию улицы Мира, начатую в 2024 году. Также в очереди на ремонт улица Котовского, проспект Лаврентьева, проспект Дзержинского.
Масштабные планы связаны с Гусинобродским шоссе. Там двухполосный участок магистрали намерены расширить до 4-х полос.
Также в числе приоритетов — завершение ремонта Димитровского моста, который начали в прошлом году, но не закончили. Сейчас мэрия ищет новых подрядчиков на выполнение этих работ.
В числе проблем Иосиф Кодалаев назвал уличное освещение. Его отсутствие мешает достигать целевые показатели нацпроекта, касающиеся безопасности. В городе, по словам Кодалаева, есть бесхозные участки наружного освещения. Находятся они, главным образом, на подъездах к новым микрорайонам.
— Принимаем на обслуживание, но это не быстрый процесс, —отметил заместитель мэра.
Продолжается реконструкция сетей наружного освещения в Академгородке. В прошлом году новое освещение начали монтировать на Морском проспекте. В 2025-м старые осветительные опоры с висящими проводами заменят на новые с подземными кабелям еще на трех улицах.
Екатерина СОСНИНА.