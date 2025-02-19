На торги выставили земельный участок ФК «Кубань» за 226 млн рублей

В 2020 году суд арестовал имущество экс-руководителей клуба. Под арест попали активы Олега Мкртчана и нескольких бывших топ-менеджеров клуба, среди которых бывший вице-губернатор края Евгений Муравьев. В прошлом году краевой Арбитражный суд определил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам НАО «Футбольный клуб “Кубань”» бывшего гендиректора клуба Геннадия Крапивки и ООО «Управляющая компания “Футбольный клуб Кубань”» (акционер клуба с долей 40,9). Конкурсный управляющий Евгений Слушкин просил привлечь контролирующих лиц должника к ответственности на сумму 2,3 млрд руб.