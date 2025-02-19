МАРТ сообщил о нарушениях в работе Wildberries в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о нарушениях, которые допускает в своей работе в Беларуси популярный маркетплейс Wildberries.
Так, в МАРТ сказали, что Wildberries в 2022-м было выдано семь предписаний, в 2023-м продавец получил четыре предписания и одно требование о запрете продажи запрещенных товаров, а в 2024-м — десять предписаний. Еще в ведомстве отметили, что неоднократно МАРТ привлекало его должностное лицо к административной ответственности, в том числе за неисполнение предписаний министерства.
— Изучив информацию на сайте продавца, МАРТ снова выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, — прокомментировали в пресс-службе.
На интернет-площадке нашли запрещенные товары — парфюмерию и косметику и другие, которые были произведены в недружественных странах, которые ввели санкции против Беларуси. К другим нарушениям относилось отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров. А на главной странице сайта не нашли информацию о способах оплаты товаров. Кроме того, к нарушениям отнесли то, что деньги за возврат товаров возвращаются на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя, другие нарушения.
В итоге 18 февраля 2025-го МАРТ вынес Wildberries устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей. И еще 19 февраля 2025-го было выдано требование прекратить реализацию запрещенных товаров.
Еще МАРТ сообщил, что более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина.
И мы писали, что учредитель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.