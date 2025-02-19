МАРТ сообщил о нарушениях в работе Wildberries в Беларуси

На интернет-площадке нашли запрещенные товары — парфюмерию и косметику и другие, которые были произведены в недружественных странах, которые ввели санкции против Беларуси. К другим нарушениям относилось отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров. А на главной странице сайта не нашли информацию о способах оплаты товаров. Кроме того, к нарушениям отнесли то, что деньги за возврат товаров возвращаются на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя, другие нарушения.