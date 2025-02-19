В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары

«Вместе с тем, изучив информацию на сайте продавца, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли — ред.) снова выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей: предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) — произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.
Отмечается, что среди нарушений также отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров, деньги возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя.
Уточняется, что МРАТ предписало устранить нарушения и выдало требование о прекращении реализации запрещенных товаров.
В министерстве подчеркнули, что от граждан на работу магазина в 2024 году поступила 1 тысяча жалоб, а по состоянию на сегодняшний день — уже более 100, должностное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.