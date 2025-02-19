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В белорусском Wildberries нашли запрещенные товары

МИНСК, 19 фев — РИА Новости. В Белоруссии в интернет-магазине Wildberries нашли запрещенную парфюмерию и косметику, произведенные в странах, которые ввели санкции против республики, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Источник: © РИА Новости

«Вместе с тем, изучив информацию на сайте продавца, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли — ред.) снова выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей: предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) — произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Отмечается, что среди нарушений также отсутствие информации о многих изготовителях реализуемых товаров, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров, деньги возвращают на баланс личного кабинета, а не на счет потребителя.

Уточняется, что МРАТ предписало устранить нарушения и выдало требование о прекращении реализации запрещенных товаров.

В министерстве подчеркнули, что от граждан на работу магазина в 2024 году поступила 1 тысяча жалоб, а по состоянию на сегодняшний день — уже более 100, должностное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

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