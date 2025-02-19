Сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос» увеличат вдвое

Как сообщают в пресс-службе «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)», представители национальной железнодорожной компании встретились с председателем правления «Урумчийской железной дороги» товарищем Го Цзианем.
Стороны подвели итоги работы железных дорог в 2024 году. Было отмечено, что объем перевозок между Казахстаном и КНР составил рекордные 32 млн тонн, с ростом к прошлому году на 13%.
В ходе переговоров казахстанская сторона сообщила о досрочном завершении в текущем году строительства вторых путей на участке Достык — Мойынты и железнодорожной линии в обход Алматы, что позволит значительно нарастить пропускную способность в направлении КНР.
Стороны договорились с 1 марта этого года увеличить вдвое сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос» — с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля этого года через погранпереход «Достык-Алашанькоу» — с 14 до 28 поездов в сутки.
Утвержденные совместные планы на 2025 год значительно повысят экспортный потенциал и откроют дополнительные возможности для отечественных товаропроизводителей.