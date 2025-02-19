Сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос» увеличат вдвое

Стороны договорились с 1 марта этого года увеличить вдвое сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос» — с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля этого года через погранпереход «Достык-Алашанькоу» — с 14 до 28 поездов в сутки.