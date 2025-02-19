«Пока в программу ни в какую не попали»: Рольбинов — о строительстве Восточной эстакады в Калининграде

В Калининграде пока не называют даты строительства третьего этапа Восточной эстакады, поскольку не найден источник финансирования. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на пресс-конференции для журналистов холдинга «Западная пресса».
«Есть проектная документация, — отметил Рольбинов. — Пока в программу ни в какую не попали, но тем не менее занимаемся. Мы считаем, что это крайне важный объект для развития Калининграда, который очень хотелось бы завершить».
Третий этап Восточной эстакады пройдёт от Острова до створа улиц Дзержинского и Муромской. Проект строительства подготовили летом прошлого года, получено положительное заключение госэкспертизы.