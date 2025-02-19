Омским поликлиникам добавят новые функции

Федеральный Минздрав разработал поправки в Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым. Об изменениях сообщает «Время Н».
Поликлиники обяжут вести профилактическую работу по предотвращению немедицинского потребления психоактивных веществ и наркологических расстройств. Также им разрешат создавать медико-социальные отделения, включающие кабинеты терапевта, гериатра, врача паллиативной помощи, патронажной службы и выдачи рецептов.
Впервые в перечень минимального оснащения поликлиник внесены автомобили. Это позволит улучшить транспортную доступность медпомощи, особенно в отдалённых районах.
Поликлиники будут обязаны придерживаться стандартного оформления, типовой структуры и планировочных решений. Также вводится единый подход к внешнему виду сотрудников и условиям их работы.
Кроме того, уточнены правила организации здравпунктов на предприятиях и предложены рекомендации по оснащению поликлиник системами дистанционной передачи данных в цифровые медицинские системы.
В рекомендованный штат поликлиник вводится новая должность — «медицинская сестра кабинетов». Также в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, где нет аптек, появятся специальные помещения для хранения и выдачи лекарств.