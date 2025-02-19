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Омским поликлиникам добавят новые функции

Медучреждения будут обязаны придерживаться стандартного оформления, типовой структуры и планировочных решений.

Источник: Om1 Омск

Федеральный Минздрав разработал поправки в Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым. Об изменениях сообщает «Время Н».

Поликлиники обяжут вести профилактическую работу по предотвращению немедицинского потребления психоактивных веществ и наркологических расстройств. Также им разрешат создавать медико-социальные отделения, включающие кабинеты терапевта, гериатра, врача паллиативной помощи, патронажной службы и выдачи рецептов.

Впервые в перечень минимального оснащения поликлиник внесены автомобили. Это позволит улучшить транспортную доступность медпомощи, особенно в отдалённых районах.

Поликлиники будут обязаны придерживаться стандартного оформления, типовой структуры и планировочных решений. Также вводится единый подход к внешнему виду сотрудников и условиям их работы.

Кроме того, уточнены правила организации здравпунктов на предприятиях и предложены рекомендации по оснащению поликлиник системами дистанционной передачи данных в цифровые медицинские системы.

В рекомендованный штат поликлиник вводится новая должность — «медицинская сестра кабинетов». Также в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, где нет аптек, появятся специальные помещения для хранения и выдачи лекарств.

медицина