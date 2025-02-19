В Волгограде и области массово распродают гостиницы

Владельцы волгоградских гостиниц внезапно решили от них избавиться. На популярном сайте бесплатных объявлений размещено сразу несколько предложений.
Так, на юге областного центра решил расстаться со своим бизнесом собственник гостиницы «Излучина». Здесь есть все, что нужно для отдыха — от бассейнов и сауны до ресторана и банкетного зала. Парковка подходит не только для легкового, но и для грузового транспорта. За объект на ул. 40 лет ВЛКСМ, 74а, просят 137 млн рублей.
Никак не может продать апарт-отель на улице Ленина, 59 л, его хозяин. Однако цену за здание напротив стадиона «Волгоград арена» не снижает — как и в минувшем мае упорно просит за гостиницу 300 млн рублей.
Значительно скромнее оценивает свои активы владелец гостиницы в поселке Водстрой на улице Костюченко, 3. Его вполне устроит цена в 48 млн. Впрочем, и место здесь не самое престижное, и площадь отеля значительно меньше — 530 кв. м против 6,122 тыс. кв. м. у предыдущей недвижимости. Зато отбоя от клиентов не будет — комплекс ориентирован на транзитных туристов и водителей большегрузов и включает несколько зданий.
Еще одно объявление — о гостинице в Краснослободске, расположенной на берегу Волги неподалеку от Троицкой церкви. Все коммуникации здесь подключены, однако в номерах пока ни мебели, ни отделки. Тем не менее цена указана 125 млн рублей.