В Волгограде и области массово распродают гостиницы

Значительно скромнее оценивает свои активы владелец гостиницы в поселке Водстрой на улице Костюченко, 3. Его вполне устроит цена в 48 млн. Впрочем, и место здесь не самое престижное, и площадь отеля значительно меньше — 530 кв. м против 6,122 тыс. кв. м. у предыдущей недвижимости. Зато отбоя от клиентов не будет — комплекс ориентирован на транзитных туристов и водителей большегрузов и включает несколько зданий.